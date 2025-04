Harva ukrainalainen on hakenut kotikuntaa Suomesta

Tilapäisen suojelun oleskeluluvalla maahan tulleista ukrainalaisista alle puolet on hakenut pysyvää kotikuntaa Suomesta.

Suomeen on saapunut Ukrainan sodan alkamisen jälkeen noin 80 000 tilapäistä suojelua hakevaa henkilöä, joista Tilastokeskuksen mukaan vain vajaat 30 000 on hakenut pysyvää kotikuntaa. Kotikuntastatus antaa henkilölle samat oikeudet kuin suomalaisilla. Kotikunta voi olla vain yhdessä maassa kerrallaan.

Asiantuntijat arvioivat kotikunnan hakemisen vähäisyyden johtuvan siitä, etteivät hakijat tiedä sen tuovan lisää etuuksia, toiveesta palata Ukrainaan sekä siitä, että osa on poistunut maasta.



Ukrainalaisten keskuksessa työskentelevä opiskelija Oksana Kozhanin sanoo monen tuntevan syvää yhteyttä kotimaahansa.



– Monet eivät ole osanneet päättää. Se ei ole kiinni siitä, miten Suomi heitä kohtelee, vaan siitä, haluavatko he palata. Monilla on vaikea tilanne, sillä heillä ei ole mitään minne palata, mutta he tuntevat syvää yhteyttä omaan maahansa, Kozhanin sanoo.

Suurin osa ukrainalaisista tuli Suomeen sodan ensimmäisenä vuotena. Sen jälkeen ukrainalaisia on tullut tasaisena virtana hakemaan suomesta tilapäistä suojelua. Enemmistö on asettunut Etelä- ja Keski-Suomeen.

Ukrainalaiset ovat maassa tilapäisen suojelun oleskeluluvilla, joita jatkettiin taas maaliskuussa vuodella. Kotikuntaa voi hakea vuoden maassa olon jälkeen.