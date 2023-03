Allas Sea Pool haastoi Viking Linen oikeuteen – vaatii miljoonakorvauksia risteilyaluksen törmäyksestä

Helsinki Allas sanoo, että asiaa yritettiin sovitella yli vuoden ajan tuloksetta. Yrityksen mukaan sille on koitunut tapahtuneesta noin kolmen miljoonan euron taloudelliset menetykset ja omaisuusvahingot.

– Korvattavassa summassa on huomioitu väliaikaisten saunojen investointi ja menetetyt tulot noin 1,5 vuoden ajalta, jonka Altaan saunarakennus on poissa käytöstä ennen kuin se on korjattu, Altaan hallituksen puheenjohtaja Raoul Grünstein sanoo yrityksen tiedotteessa.