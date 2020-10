Ahvenanmaan saaristossa karille ajaneessa Amorellassa laajoja sähkövaurioita, kertoo Ålandstidningen

Syyskuun lopussa Ahvenanmaan saaristossa karille ajaneessa Viking Amorella -aluksessa on laajoja sähkövikoja, kertoo Ålandstidningen .

Alukseen onnettomuuden yhteydessä päässyt vesi on aiheuttanut laajoja sähkövaurioita, minkä vuoksi suurin osa laitteistosta on vaihdettava.

Amorella on parhaillaan Naantalissa korjaustelakalla.

– Vahinko on laajempi kuin luultiin, sanoo Viking Linen tekninen johtaja Ulf Hagström lehdelle.

Viking Linen Amorella-alus ajoi karille syyskuun lopussa. Onnettomuuden tutkinta on kesken, mutta Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on jo kertonut, että aluksen reitin pohjasta on löytynyt kovaa luonnonmateriaalia.