Alkoholisoitunut apina joutui telkien taakse purtuaan yli 250 ihmistä – elänyt pentuaikansa hyvinkin erikoisella ruokavaliolla

6-vuotias Kalua-apina on joutunut ongelmiensa vuoksi vangituksi Pohjois-Intiassa sijaitsevaan eläintarhaan.

Kalua on ollut pentuaikansa okkultismin eli salatieteestä kiinnostuneen henkilön lemmikkieläimenä ja apinaa oli koulutettu selviytymään pelkällä lihansyönnillä ja alkoholia juomalla.

Apinan aggressio on johtanut siihen, että se on purrut yli 250 ihmistä, joista yksi on menehtynyt pureman vuoksi.