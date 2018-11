Alivaltiosihteeri Päivi Nerg: Sote-lait pitäisi hyväksyä tällä hallituskaudella

Nerg muistuttaa, että jos sotesta ei tule valmista, se on seuraavan hallituksen edessä.

Nergin mukaan kyseessä on Suomen historian suurin julkisen hallinnon remontti. Kaatuminen tarkoittaisi hänen mukaansa useita lisävuosia nykyisen alasajamiseen ja uuden soten rakentamiseen.

– Toki pitää muistaa, että maakunnissa on tehty niin hyvää työtä ja siellä vapaaehtoisesti työ jatkuu riippumatta siitä, mitä tässä välillä tapahtuu, Nerg sanoo.

Sote-valiokunnalta odotetaan valmista

Oppositiopuolueet ovat kritisoineet kovasti valinnanvapautta, josta puolestaan kokoomus on tarkkana.

– Kyllä tietysti me odotetaan, että he (valiokunta) saisivat sen eteenpäin perustuslakivaliokuntaan. Ehkä se syy tulee enemmänkin sieltä puolelta, että sote-valiokunnalla olisi paljon muuta lainsäädöntökokonaisuutta, johon heidän tulisi vielä tällä hallituskaudella ehtiä ja että perustuslakivaliokunnalla jäisi nyt hyvä aika tarkastella tämä iso paketti, Nerg sanoo.

– Ennen kaikkea me virkamiehet korostetaan sitä, että sitten kun se on hyvä, se on perustuslakivaliokunnan helpompi käsitellä.