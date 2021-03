Viikoksi vuokratulle mökille menosta tulee laitonta, linjaavat alivaltiosihteeri ja THL

Esitetty lainsäädäntö lähtee siitä, että ihmisten pitäisi pysyä omissa asuinpaikoissaan. Laissa on lisäksi lueteltu useita poikkeuksia, joista osa jättää tulkinnanvaraa.

– Kun on kysymys inhimillisestä elämästä, ei sitä aina täsmälliseksi saa, Lankinen sanoi.

– Se on ratkaisevaa, missä tarkoituksessa tällainen matka tehdään. Ei ole välttämätöntä mennä hankkimaan vaikka koristetarvikkeita, se ei ole välttämätöntä. Ymmärretään se, että jos on tehnyt matkan hankkiakseen elintarvikkeen ja samalla ottaa mukaansa koriste-esineen, se on mahdollista, Lankinen sanoi.