MM-kultaleijona Veini Vehviläinen joutui vaikeaan rakoon Ruotsissa – paluu SM-liigaan on sujunut kuin unelmissa

Kevään 2019 MM-kultaleijona Veini Vehviläinen on ollut yksi alkutalven tarinoista SM-liigassa. Vehviläinen joutui sivuraiteelle Ruotsissa, minkä jälkeen hän päätti vaihtaa maisemaa. Vehviläinen tarttui JYPin täkyyn. Paluu Jyväskylään on sujunut kuin unelmissa: Vehviläinen on kääntänyt JYPin kurssin väkevillä otteillaan. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla.