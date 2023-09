Alfa Romeosta kuuma kuskiväite

Zhou, 24, ajaa formula ykkösissä ja Alfa Romeon tallissa toista kauttaan, tallikaverinaan suomalaiskuski Valtteri Bottas, jonka nykyisessä sopimuksessa on myös ensi vuosi. Zhoun jatko on kuitenkin katkolla, ja hänen on jo spekuloitu joutuvan hyvin mahdollisesti syrjään Alfa Romeolta. On puntaroitu, onko hänellä kasassa riittävän suurta rahoituspakettiakaan, jotta Alfa haluaisi vielä jatkaa kiinalaisen kanssa.