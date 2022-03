Aleksandran aviomies kuoli pommitusten keskellä ruoan puutteeseen – video näyttää pitkät ruokajonot täysin tuhotussa Mariupolissa

Venäjä on pommittanut 400 000 asukkaan kaupunkia lähes tauotta hyökkäyksen alusta alkaen. Valtava määrä rakennuksia on sortunut maan tasalle tai muuten vaurioitunut asuinkelvottomaksi.

Pakeneminen kaupungista on ollut vaikeaa tai mahdotonta. Ukrainan mukaan Venäjä on tulittanut myös reittejä, jotka se on luvannut humanitäärisiksi käytäviksi.