Aleksander Barkov varasti show’n – Dallasin suomalaistähdiltä vaaditaan parempaa: "Se ratkaisi ottelun eilen"

Dallasin päävalmentaja Peter DeBoer antoi lauantain aamuharjoitusten yhteydessä kunniaa Barkoville, mutta esitti joukkueensa tähtipelaajille vaatimuksen. Heidän on koko joukkueen tavoin nostettava lauantain ottelussa tasoaan.

– Sinun parhaiden pelaajiesi on oltava sinun parhaita pelaajiasi. Valmentajat puhuvat siitä loputtomasti, mutta se ratkaisi ottelun eilen. Barkov oli molemmista joukkueista paras pelaaja. Monesti se tekee ratkaisevan eron, kun vastakkain on kaksi hyvää joukkuetta. Meidän on käännettävä tuo käsikirjoitus tänään meidän eduksemme, DeBoer sanoo.