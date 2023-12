Aleksander Barkov nauratti toimittajia – veisteli painonpudotuksestaan hersyvästi

"Ei mennä missään kuudessakymmenessä kilossa"

– Minulla on aika iso paino silti. Ei mennä missään kuudessakymmenessä kilossa. Lähelle sataa se kuitenkin on, keskiarvoa painavampi, Barkov sanoi ja nauratti kuuteenkymmeneen kiloon viitatessaan suomalaistoimittajia.

Barkov on pelannut tunnollista loistojääkiekkoa molempiin suuntiin. Hänen ollessaan jäällä Panthers on hallinnut pelejä, niin että suomalainen on ollut NHL:n eliittiä edistyneissä tilastoissa. Tehopisteitä kauden 31 pelistä Barkovilla on kasassa 35 (11+24).