Aleksander Barkov takoo pisteitä hirmuisella tahdilla – NHL:n suomalaistulokkaalla räjähtävä aloitus

Barkov on takonut nyt yhdeksän tehopistettä (1+8) viimeisessä neljässä ottelussaan. Koko kauden 45 ottelun pistesaldo on 26+33=59.

Maccelli nakutti pisteitä

Maccelli on pelannut NHL:ssä nyt neljässä ottelussa, joista Arizona on voittanut jokaisen. Samalla hyökkääjä on takonut nyt tehot 1+2, joten alkua voi kutsua räjähtäväksi.