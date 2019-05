Albanialaiset rikolliset toivat Suomeen kaksi kiloa kokaiinia – poliisi: Kokaiinin grammahinta katukaupassa pudonnut jo 60–70 euroon

– Kokaiini on lisääntynyt markkinoilla valtavasti. Tässä jutussa on saatu viitteitä siitä, että käyttäjille kokaiinin hinta on pudonnut rajusti ja painunut jo 60-70 euroon grammalta. Aiemmin grammahinta katukaupassa on ollut 150-200 euroa, tutkinnanjohtaja Lauri Hakkala sanoo MTV Uutisille.