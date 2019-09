Alaikäisten on helppo saada nuuskaa – ylilääkäri hätkähdyttävästä tutkimuksesta: "Nuoret ovat välinpitämättömiä sen suhteen, että se on laitonta"

Käytetäänkö teidän joukkueessa nuuskaa?



– En ole ainakaan huomannut, että olisi käytetty yhtään. Täällä on täysi nollatoleranssi, kertoo Valtteri Siikala.



– Ei ole ollut kenellekään nuuskankäyttöä, kun voi tippua joukkueesta sen takia, sanoo Eelis Manelius.



– Tietysti me valmentajat emme aina tiedä, mitä he tekevät vapaa-ajallaan. Kun täällä hallilla ollaan, niin he osaavat ainakin tosi hyvin piilottaa sen, jos tällaista tapahtuu, mutta muuten nämä pelaajat ovat meidän kanssa käytännössä vuorokauden viikossa, että aika paljon jää yksilön vastuulle se kuusi vuorokautta, kertoo päävalmentaja Samuli Marjeta.



Alaikäisten on helppo saada nuuskaa



Alaikäisten on helppo saada käsiinsä nuuskaa eivätkä he juuri välitä siitä, että se on laitonta. Tämä selviää tiistaina julkaistavasta jääkiekon, jalkapallon ja salibandyn junioriurheilua käsittelevästä Syöpäjärjestöjen tutkimuksesta.



– Kyllä tosi paljon sosiaalisessa mediassa näytetään, että täältä saa ja täältä, mutta ei kyllä meidän joukkueessa käytetä. Kyllä jossain varmaan käytetään, muissa joukkueissa, Siikala jatkaa.



"Kyllä se, jos aikuisilla on nuorten urheiluharrastuksissa nuuskaa huulessa, mielestäni osoittaa, että ei ole oikein ymmärretty, mistä on kyse."

- Eeva Ollila, Syöpäjärjestöjen ylilääkäri

Tutkimusta varten kerättiin haastatteluaineisto, jossa on mukana lajiliittojen edustajia, urheiluseurojen- ja joukkueiden toimijoita sekä seurojen 16-17-vuotiaita nuoria ja heidän vanhempiaan niin pääkaupunkiseudulta kuin Oulun seutukunnastakin. Lajeista mukana on jääkiekko, jalkapallo ja salibandy.



"Ei meillä, mutta muualla"



"Ei meillä, mutta muualla" -termi toistuu useamman kerran Syöpäjärjestöjen ylilääkärin suusta sanottuna. Eeva Ollilan mukaan nuuska on esimerkki vastuun pallottelusta.



– Nollatoleranssin on sanottu olevan, mutta mitä se sitten tarkoittaa, niin siitä ei oikein kenellekään ole käsitystä. Vähän tuntuu, että vastuuta pallotellaan ja on sellainen olo, että "ei meillä, mutta muualla saattaa olla", Ollila sanoo.



– Sitä ei ole ihan oikeasti ymmärretty, että tämä on ongelma. Kyllä se, jos aikuisilla on nuorten urheiluharrastuksissa nuuskaa huulessa, mielestäni osoittaa, että ei ole oikein ymmärretty, mistä on kyse, toteaa Ollila.

Miksi urheilijat käyttävät nuuskaa?



Syöpäjärjestöjen tutkimuksen mukaan nuuska on soluttautunut junioriurheiluun. Toisin kuin tupakassa, nuuska yhdistetään harvemmin epäurheililjamaisuuteen.



– Päätulos on se, että nuuskaa on tosi helposti saatavilla, se on halpaa ja nuoret ovat aika välinpitämättömiä sen suhteen, että sehän on laitonta ja se on tuotu laittomasti maahan ja välitetty laittomasti, toteaa Ollila.



Mutta miksi urheilijat käyttävät nuuskaa?



– Erittäin hyvä kysymys, koska nuuska ei ainakaan suorituskykyä paranna, päinvastoin. Nuuskasta on ihan selkeä näyttö, että se lisää vammautumisen riskia ja pidentää toipumista. On todella kummallista, että urheilijat ovat ottaneet sen ikään kuin omakseen, mutta siinä on taustalla hyvin taitava brändäys ja mainonta.



"Hämmentävän hyvää brändäystä"



Ollilan mukaan nuuskayritykset ovat onnistuneet markkinoinnissaan.

– Nuuskaa on brändätty maskuliinisuuden kautta. Palomiehet, poliisit, urheilijat, ylilääkäri luettelee.