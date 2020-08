Alaikäiset pojat tehtailivat jopa miljoonia tietomurtoja nettikaupoissa – "Mukana yhä nuorempia henkilöitä”

Rikosten pääepäilty oli tekohetkellä 17-vuotias, ja häntä epäillään törkeistä tietomurroista ja törkeistä petoksista. Kovien nimikkeiden taustalla on tekojen määrä ja suunnitelmallisuus. Muita poikia epäillään muun muassa perusmuotoisista tietomurroista ja petoksista.

Digityökalu murtautui järjestelmiin systemaattisesti

“Tietomurtorikokset eivät varmasti näytä hyvältä ansioluettelossa”

Poliisi varoittaa, että tietoverkkorikokset voivat heijastua nuorten elämään kauan. Tieto rikoksesta jää poliisille ja törkeistä tietomurroista voi saada jopa kolmen vuoden vankeusrangaistuksen. Jos teon tekee alle 15-vuotiaana, ei tätä tuomita rikoksesta, mutta hänellä on silti vastuu korvata aiheuttamansa vahingot.

– Poliisissa on huomattu, että verkkorikoksiin syyllistyvissä on mukana yhä nuorempia henkilöitä. Poliisi pyrkii puuttumaan asiaan uudella, tänä vuonna aloittaneella hankkeella, jonka tavoitteena on ennalta estää ja torjua nuorten verkkorikollisuutta, Leponen jatkaa.