Älä haksahda tähän huijaukseen – poliisilta vakava varoitus Facebook-käyttäjille

Huijaukset ovat alkaneet niin, että uhri on Facebookissa saanut Facebook-kaveriltaan yksityisviestin, jossa on pyydetty uhrin puhelinnumeroa jotain kilpailua varten tai ilmoitettu voitosta jossain kilpailusta. Todellisuudessa viestit on lähettänyt huijari, joka on aiemmin kaapannut uhrin Facebook-kaverin Facebook-tilin.