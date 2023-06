Uusi huijaus leviää Facebookissa: Pohjoissavolaiselta naiselta vietiin yli 150 000 euroa

Itä-Suomen poliisin tietoon on viime viikkoina tullut useita edellä mainitun kaltaisia huijauksia, joista vakavimmassa tapauksessa pohjoissavolainen nainen menetti yli 150 000 euroa. Uhri on luullut saaneensa Facebookin Messengerissä viestin Facebook-kaveriltaan, mutta todellisuudessa viestin on lähettänyt hänen kaverinsa tilin kaapannut huijari.