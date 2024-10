Al Pacino lähes kuoli koronaan – ei pulssia minuutteihin

Näyttelijä Al Pacino, 84, paljasti, että hän melkein kuoli koronavirukseen vuonna 2020 ja sanoi, ettei hänellä ollut pulssia minuutteihin.

Pacino sairastui koronaan ennen kuin rokotetta oli saatavilla.

– He sanoivat, että pulssini oli poissa. Se oli sellaista, että olet täällä, et ole. Ajattelin, että vau, sinulla ei ole edes muistoja. Sinulla ei ole mitään. Outoa puuroa, Pacino kertoi kokemuksestaan New York Timesille viikonloppuna julkaistussa jutussa.

Pacino kertoi tunteneensa olonsa epätavallisen huonoksi. Hänellä oli kuumetta ja hän oli kuivunut ennen kuin menetti tajuntansa.

– Istuin kotonani ja olin poissa. Noin vain. Minulla ei ollut pulssia, hän sanoi.

Herättyään hänen olohuoneessaan oli kaksi lääkäriä ja kuusi ensihoitajaa.

– Heillä oli asut, jotka näyttivät siltä kuin he olisivat olleet ulkoavaruudesta tai jostain. Oli aika järkyttävää avata silmät ja nähdä se. Kaikki olivat ympärilläni ja sanoivat: ”Hän on palannut. Hän on täällä”, Pacino kertoi.

Pacino kyseenalaisti lyhytaikaista kuolemaansa Peoplelle, vaikka sairaanhoitaja vahvisti, ettei hänellä ollut pulssia. Hän kertoi New York Timesille, ettei hän nähnyt valkoista valoa tai mitään sen kaltaista.