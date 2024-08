Kummisetä-tähti John Aprea on kuollut

Näyttelijä John Aprea on kuollut 83-vuotiaana. Hänet tunnettiin Salvatore Tession roolista Kummisetä osa II -elokuvassa ja mafian muskelimiehenä vuoden 1991 elokuvassa New Jack City.

Aprea syntyi New Jerseyssä italialaiseen maahanmuuttajaperheeseen 4. maaliskuuta 1941. Hän muutti perheensä kanssa takaisin Italiaan muutamaksi vuodeksi ennen kuin he palasivat New Jerseyyn, missä hän asui 1960-luvun alkuun asti. Hän muutti New Yorkiin ryhtyäkseen näyttelijäksi, mutta päätyi lopulta Los Angelesiin saadakseen ensimmäisen roolinsa palkkamurhaajana Steve McQueenin toimintaelokuvassa Bullitt vuonna 1967.