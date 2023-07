Aku Louhimies paljastaa yksityiskohtia tekeillä olevasta Suomen suurimmasta sarjastaan: "Sitä me emme voineet tietää, kun aloitimme"

Ohjaaja Aku Louhimiehellä on parhaillaan menossa Suomen suurimman sarjan kuvaukset. Konflikti on tarina pienestä suomalaisesta rannikkokaupungista, jossa valmistaudutaan juhlimaan juhannusta. Tuntemattomat erikoisjoukot ottavat yllättäen alueen haltuunsa. Kaappaajien tavoite ja alkuperä on tuntematon. Valtaajat esittävät vaatimuksia Suomelle.

Kuvaukset alkoivat toukokuussa ja loppuvat syyskuussa. Sarja ilmestyy joulukuussa vuonna 2024.

– Kuvaukset ovat menneet tähän mennessä oikein hyvin. Se on iso projekti ja siellä on monta liikkuvaa osaa, paljon näyttelijöitä, paljon esiintyjiä. Me olemme nyt olleet Helsingissä kuvaamassa, sitten olemme olleet Vekarajärvellä, Kotkassa, Utissa ja nyt olemme siirtymässä Hankoon. Eli eri puolella Etelä-Suomea, Louhimies kertoi.

Louhimies paljastaa, että suuren sarjan suunnittelu alkoi vuosia sitten.

– Tämä on jo aloitettu viisi vuotta sitten, mutta sarja on yllättävän ajankohtainen juuri nyt. Sitähän me emme voineet tietää silloin, kun aloitimme.

Kiireinen ohjaaja ehti piipahtaa SuomiAreena-tapahtumassa Porissa, sillä mies pelasi MTV:n joukkueessa jalkapalloturnauksessa.