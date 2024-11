Näyttelijä Peter Franzén tähdittää uutta Konflikti-sarjaa.

Suomessa uuden Konflikti-sarjan myötä vieraillut näyttelijä Peter Franzén on viihtynyt perheensä kanssa jo pitkään Ranskassa, jossa heillä on pieni maatila. Näyttelijä kuvailee idyllistä maalaisarkea MTV Uutisille.

– Kuka vaan maalla asuu tietää, että siihen saa rakennettua mukavan kuplan, jossa saa rauhoittua. Minulla on pieni maatila, niin yksinkertainen elämä on silmänlumetta, siellä sattuu ja tapahtuu koko ajan.

Perheellä on hevosia, vuohia ja kanoja, joiden ruoka-ajat määrittävät päivän rytmin.

– Kun on isompia eläimiä niin on myös enemmän hommaa. Eläinten ruokinta rytmittää sitä päivää. Riippuu myös vuodenajasta, mitä siellä puuhataan. On istutusta tai muuta hoitoa ympäri vuoden. Siellä on kesän alkukuukausista lähtien sadonkorjuuta.

Franzén myös kertoo videolla, millaisia haaveita hänellä on vielä saavutettavana uran suhteen.