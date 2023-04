Aku Louhimies ohjaa MTV:n ja C Moren tulevan suursarjan

Uusi MTV:n ja C Moren toimintasarja Konflikti on tarina pienestä suomalaisesta rannikkokaupungista, jossa valmistaudutaan juhlimaan juhannusta. Tuntemattomat erikoisjoukot ottavat yllättäen alueen haltuunsa. Kaappaajien tavoite ja alkuperä on tuntematon. Valtaajat esittävät vaatimuksia Suomelle. Koko yhteiskunta joutuu pohtimaan kysymyksiä: Miten meidän tulisi toimia? Minkälaisiin uhrauksiin olemme valmiit?