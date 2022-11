Aku Hirviniemi avoimena Sonja Kailassaaren rankasta syksystä: "Eihän siihen voi edes puoliso samaistua"

Hirviniemen puoliso on tanssinut syksyn aikana itsensä Tanssii Tähtien Kanssa -semifinaaliin, jolloin myös omistautuminen on näkynyt pariskunnan arjessa.

– Kyllä tässä huomaa, että tämä on melkoinen rutistus. Tämä on niin kokonaisvaltainen juttu, että eihän siihen voi edes puoliso samaistua. Teen kuitenkin kaikkeni ollakseni tukena.

– Haluan sanoa Sonjalle, että hän on voittanut nyt jo. Tämä on niin hienoa, että hän on semifinaalissa. Nyt vain nauttii.