Akava: Kilpailukiellon laatimisessa menty liian pitkälle – "Epäilen, että valtaosa on tavalla tai toisella lainvastaisesti tehtyjä"

Kilpailukielto tarkoittaa sitä, että työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijä ei saa mennä tehtävään, joka on edellisen työnantajan kanssa kilpaileva sinä aikana, mitä kilpailukieltosopimus on voimassa.



– Lain mukaan se voi olla enintään kuusi kuukautta, jos työntekijälle ei makseta siitä erityistä korvausta ja enintään 12 kuukautta, jos kohtuullista korvausta maksetaan, Albert Mäkelä Suomen yrittäjistä sanoo.



Kielto laaditaan suojelemaan omia investointeja



– Siinä voidaan haluta suojella liikesalaisuutta tai muuta tietoa, mikä yrityksessä on. Mahdollisesti jotain koulutuspanoksia tai asiakkaita, jotka saattavat olla hyvin henkilöityneitä tähän yhteen työntekijään. Tällaisiin avaintyötekijöihin näitä yleensä tehdään, Mäkelä sanoo.



Kielto koskee lähinnä johtavassa asemassa olevia ihmisiä. Heillä on tietoa, jota he eivät halua kilpailijalle. Akava on kuitenkin sitä mieltä, että kilpailukieltosopimuksissa on menty liian pitkälle.



– Meidän selvitysten mukaan jo kuudella kymmenestä meidän normaalista rivijäsenestä on kilpailukieltosopimus työsopimuksen ohella tai työsopimuksensa sisällä. Tämä on meidän mielestämme aivan liikaa, tässä on menty liiallisuuksiin, Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski sanoo.



Valtaosa sopimuksista on lainvastaisesti tehtyjä



60 prosenttia kuulostaa paljolta myös Mäkelän korvissa.



– Se kuulostaa paljolta ja epäilen, että valtaosa näistä sopimuksista on tavalla tai toisella lainvastaisesti tehtyjä eli sieltä puuttuu se erityisen painava syy, mikä pitää lain mukaan olla, että tallainen sopimus voidaan tehdä. Se tarkoittaa sitä, että sopimus on lainojalla suoraan mitätön eikä sido kumpaakaan osapuolta, hän sanoo.



Henkilön, joka on suostunut kilpailukieltoon ilman erityisen painavaa syytä, ei tarvitse sitä noudattaa.