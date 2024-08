Äitinä kriisialueella? Näin vaikeaa on yhdistää humanitaarinen työ ja perhe: "Mahdollisuudet vähenevät, jos ei aina ole valmis lähtemään"

Hietanen on työskennellyt aiemmin muun muassa Gazassa ja Jordaniassa. Gazassa ollessaan hänellä ei ollut vielä lapsia eikä Gazan kaltaiseen kohteeseen perhettään voi myöskään ottaa mukaan.

Hänen mukaansa humanitaarisissa järjestöissä syntyy aivovuotoa, kun osa keski-ikäisistä naisista karsiutuu perheellistymisen myötä pois tehtävistä, joiden yhdistäminen perhe-elämän kanssa on vaikeaa.

Lisäksi tilannetta vaikeuttaa työkulttuuri. Hietanen kokee, että humanitaarinen ala on kasvanut kolonialistisen ajattelun päälle, missä nimenomaan ”valkoiset eurooppalaiset miehet” ovat menneet ja pelastaneet ihmisiä.

– Heillä perheet ja lapset eivät ole olleet mukana. Työkulttuuri, joka vaatii äärimmäistä joustavuutta, on kasvanut tällaisten ihmisten ympärille, Heillä, joilla on omia tarpeita, on vaikea kilpailla joustavuuden vaatimuksen rinnalla.