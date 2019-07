Airbnb muuttaa majoituspalvelunsa hinnoittelua ja sopimusehtoja EU:n vaatimuksesta

– Hotellien tai muun majoituksen vertailusta verkossa on tullut kuluttajien kannalta nopeaa ja helppoa. Nyt he voivat myös luottaa siihen, että heidän ensimmäisellä hakusivulla näkemänsä hinta on se, jonka he lopulta maksavat, sanoo EU:n oikeuskomissaari Vera Jourova tiedotteessa.