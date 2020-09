Päivyt Tallqvist, 50, koronakriisissä kamppailevan Finnairin viestintäjohtajaksi

Tallqvist toimii nykyisin Finnairin ulkoisesta viestinnästä vastaavana johtajana, ja aiemmin hän on toiminut viestinnän esimiestehtävissä Nokiassa.

– Tartun uuteen tehtävääni innolla. Koronan aiheuttaman toimialakriisin vuoksi Finnair on nyt aivan poikkeuksellisessa tilanteessa, ja jälleenrakennusvaiheessa viestinnän merkitys korostuu uudella tavalla. Finnair on suomalaisille tärkeä, ja siksi tämä tehtävä on erityisen merkityksellinen, Tallqvist sanoo tiedotteessa.