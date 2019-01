Aino Huilajalle työ uutisankkurina ei ole koskaan ollut itsestäänselvyys – tältä näyttää työ MTV Uutisten kulisseissa

– Jännittävintä tässä työssä on se, kuinka elämme maailman pulssilla. Ison uutisen saapuessa koko lähetys myllätään uusiksi, minkä takia pitää aina olla valppaana. Ennen jokaista lähetystä minulla on sellainen pieni hyvä jännitys. Ramppikuume kuuluu kyllä työhön. Jos sitä ei olisi ollenkaan, itse lähetys menisi luultavasti huonommin.

"Ei koskaan päivänselvää, että tulen lukemaan uutisia"



Yhteishenki antaa puhtia pitkiin päiviin

– Heti tänne saapuessani tämä on ollut todella kiva työyhteisö. Tunnelma toimituksessa on erittäin nauravainen. Myös uudet työntekijät ovat kertoneet, kuinka heti ensimmäisestä päivästä lähtien on tullut tosi kotoisa olo. Ehkä tämä on vähän sellainen yksi pieni perhe, kuvaili Huilaja tunnelmaa MTV Uutisissa.