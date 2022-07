Ai hitto että hävettää – suomalainen häpeää kännitoilailujaan ja haluaa rikolliset ja rasistit häpeäpaaluun

Täällä hävetään omaa kännissä hölmöilyä. No, ainakin lähes puolet suomalaista, 43 prosenttia, niin tekee, käy ilmi tutkimusyhtiö Kantarin viestintäyhtiö Tekirille tekemästä tutkimuksesta.

Eniten (57 prosenttia) suomalaisia hävettää ongelmat oman kehon, erityisesti painon, kanssa. Yli neljää kymmenestä syö sisältä ainakin hetkellisesti rahaongelmat, tai jos on langennut vaikkapa pyramidihuijaukseen tai muuhun höplästä vetoon.

"Häpeä on syyllisyyttä, jolla on yleisö"

Mutta mitä häpeä on?

– Häpeä on syyllisyyttä, jolla on yleisö, todellinen tai kuviteltu pelätty. Se on erittäin vahva voima, ihmisen vahvimpia tunteita. Syyllisyys saattaa keskittyä tiettyyn tekoon tai mokaan, mutta häpeä täyttää koko persoonan, määrittelee psykologi, työelämäprofessori Pekka Sauri, joka osallistui häpeää käsittelevään keskusteluun Porin SuomiAreenassa.