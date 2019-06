Ahnaat lokit piinaavat Oulussa – ravintoloitsija pelkää, että siivekkäät uhkaavat koko terassitoimintaa: "Jossain vaiheessa ympäristöviranomainen kieltää ulkona syömisen"

Lintuja ei ole vain muutama, vaan Räisäsen mukaan lokkeja nähdään jopa 40 linnun parvissa. Samalla jotkut ovat ruokkineet lintuja, mikä on Räisäsen mukaan osaltaan tehnyt niistä rohkeita ja röyhkeitä. Ruokaa haetaan jopa suoraan lautasilta.

Lokkien hygieniariski huolettaa



Hän korostaa, että kesäterasseilla istuminen ja ruokailu on monelle tärkeä syy tulla kaupunkiin. Lokkien aiheuttama haitta voi tätä kautta vaikuttaa ravintoloiden kävijämääriin ja Oulun kiinnostavuuteen matkailukohteena.

Kadulle ”keppi- ja tolppaviidakko”?



Tarkastusarkkitehti Esa Kauppi Oulun kaupungilta kertoo, että lokkikeskustelu on aktivoitunut kaupungissa jo toista kertaa tänä suvena. Oulun kaupunki kävikin tänään keskustelua paikallisten yrittäjien edustajan kanssa ratkaisukeinoista ongelmaan.

Hän kuitenkin toteaa, että jos yrittäjät ilmoittavat lokkien olevan heille ongelma, se myös on sitä. Ongelma on kuitenkin se, että Rotuaarilla on monenlaisia terasseja, ja siimojen vetäminen tarkoittaisi myös monenlaisia uusia rakenteita kadulle.