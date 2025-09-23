Lounais-Suomen poliisi epäilee kolmea henkilöä vakavista rikoksista Porissa.
Lounais-Suomen poliisi tutkii rikoskokonaisuutta Porissa, jossa kolmea miestä epäillään rikoksista.
Kokonaisuutta tutkitaan tällä hetkellä epäiltynä törkeänä vapaudenriistona, törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä raiskauksena.
Poliisin mukaan kolmen miehen epäillään ottaneen perjantai-iltapäivällä kyytiin miehen ja naisen.
Autoon otetut henkilöt kuljetettiin Porissa sijaitsevaan yksityisasuntoon, jossa heitä on pidetty vasten tahtoa. Kaikki osalliset ovat täysi-ikäisiä.
– Poliisi epäilee, että miestä ja naista pahoinpideltiin asunnossa, ja että heihin kohdistettiin myös seksuaalisia tekoja, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Hiltula Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Esitutkinnassa poliisille on muodostunut käsitys teon motiiveista, joiden epäillään liittyvän henkilöiden keskinäisiin välienselvittelyihin.
Asianomistajien kerrotaan saaneen vammoja, joita on hoidettu sairaalassa. Vammat eivät poliisin mukaan ole hengenvaarallisia.
Poliisi esittää tiistaina kolmea miestä vangittavaksi.