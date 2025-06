Afganistanilaismies hakkasi ja kuristi vaimoaan Suomessa seksin ja pyykin takia

Oikeuden mukaan Afganistanista muuttanut nainen ehti olla Suomessa vain reilun viikon ennen kuin mies aloitti hänen pahoinpitelynsä.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona ehdolliseen vankeuteen vaimoaan pahoinpidelleen afganistanilaismiehen.

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta myös ihmiskaupasta, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Suomessa asunut mies meni naimisiin vaimonsa kanssa Afganistanissa, josta myös nainen muutti Suomeen vuonna 2022 parin oltua kolmisen vuotta naimisissa.

Oikeuden mukaan nainen ehti olla Suomessa vain reilun viikon ennen kuin mies aloitti hänen pahoinpitelynsä.

Mies pahoinpiteli uhrin Suomessa kaksi kertaa.

– (Uhrin) kertomuksesta on ilmennyt, että ensimmäisen pahoinpitelyn motiivina on ollut seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvä riita ja toisen pahoinpitelyn motiivina pyykkien pesemiseen liittyvä riita, kirjoittaa oikeus tuomion perusteluissa.

Oikeus katsoo miehen lyöneen uhria useita kertoja kasvoihin ja kuristaneen tätä. Mies myös rikkoi naisen puhelimen. Toisella kerralla mies lyömisen lisäksi otti uhria kiinni hiuksista ja hakkasi tämän päätä lattiaan.

Oikeus: Tahallisesta ihmiskaupasta ei näyttöä

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta myös ihmiskaupasta.

Syyttäjän mukaan mies käytti hyväkseen naisen riippuvaista asemaa, ottaen naisen määräysvaltaansa ja majoittaen tämän saattaakseen naisen ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

Syyttäjän mukaan mies muun muassa rajoitti naisen liikkumista Suomessa, ei antanut tälle omaa rahaa ja piilotti naisen passin.

Kun nainen halusi miehestä avioeron, uhkasi mies syyttäjän mukaan muun muassa levittää eteenpäin hallussaan olleita intiimejä kuvia tästä.

Käräjäoikeus katsoi kuitenkin jääneen näyttämättä, että mies olisi tahallisesti pyrkinyt käyttämään uhria hyväkseen ja saattamaan tämän ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

– Ihmiskauppaa koskeva teko on rangaistava vain tahallisena. Tahallisuuden on ulotuttava kaikkiin rikoksen osatekijöihin. Teon tarkoituksen kohdalla tahallisuusvaatimus on korkea: tekijän on täytynyt toimia nimenomaan toisen saattamiseksi momentin mukaisiin olosuhteisiin, kirjoittaa oikeus perusteluissaan.

Oikeus hylkäsi syytteen ihmiskaupasta. Mies tuomittiin kahdesta pahoinpitelystä seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.