Adam Sandler on Hollywoodin eniten tienaava näyttelijä

Forbesin mukaan Adam Sandler , 57, on Hollywoodin eniten tienaava näyttelijä. Tämä on isolta osin Netflixin Murhamysteeri 2 -elokuvan (2023) ansiota.

Forbesin mukaan Sandlerin tulot olivat vuonna 2023 ennätykselliset 73 miljoonaa dollaria, eli noin 67 miljoonaa euroa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Sandler on ollut Forbes-lehden listan kärjessä sitten vuoden 2002.

Viime vuonna Sandler käsikirjoitti, tuotti ja ääninäytteli Leo-musiikkianimaatiossa sekä tuotti ja näytteli komediaelokuvassa nimeltään You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah. Tänä vuonna Sandler tähdittää scifi-draamaa Spaceman.