Äärioikeistolaisesta terrorismista syytetty mies sai idean aseiden rakentamiseen Venäjä-uutisista: "Minua ei niin vain tultaisi ampumaan"

Venäjä-uutiset kimmokkeena

Sanoi varautuvansa itsepuolustukseen

Syyttäjän mukaan taustalla äärioikeistolainen ajattelu

– Pääsyytetty on itse valmistanut pistoolikaliiperisia itselataavia kertatuliaseita, jotka ampuma-aselaissa luokitellaan erityisen vaarallisiksi ampuma-aseiksi. Lisäksi hän on kouluttanut itseään valmistamaan muunkin tyyppisiä aseita ja lisäksi harjoitellut ja testannut ampumaan näillä valmistamillaan aseilla. Muiden rooli on ollut tätä valmistamista avustava tai sitten he ovat olleet tekemisissä näiden valmiiden aseiden kanssa. Yhdellä vastaajista on ollut hallussaan aseista ja hän on myynyt patruunoita, valtionsyyttäjä Mari Mattila sanoo MTV Uutisille.