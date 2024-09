Äärimmäisen uhanalaisen naalin pesintä onnistui Suomessa kolmatta vuotta peräkkäin

Pesintöjen lisäksi tänä vuonna on tehty naalihavaintoja eri tunturialueilta Enontekiöltä ja Utsjoelta.

Naaleja ruokitaan

– Olemme yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa tarjonneet naaleille lisäruokaa usean vuoden ajan. Naalin ruokinta-automaattien merkitys on erityisen suuri heikkoina myyrävuosina, sanoo ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen WWF:stä tiedotteesta.

Norjassa eniten pesintöjä

Ruotsissa ja Norjassa naaleja on Suomea enemmän. Ruotsissa naaleilla on tänä kesänä tämänhetkisen tiedon mukaan vähintään 39 pesintää. Norjassa taas on alustavien tietojen perusteella 58 pesintää ja noin 238 pentua.