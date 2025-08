90 päivää morsiamena -kohutähti erosi puolisostaan 15 kertaa ja kihlasi toisen naisen päivän kuluttua tapaamisesta – nyt kiikarissa "vanhempi nainen"

Big Ed on ollut ehtivää sorttia suhdekuvioissaan sekä 90 päivää morsiamena -sarjassa että sen ulkopuolella.

90 päivää morsiamena -sarjasta tunnettu yhdysvaltalainen Ed "Big Ed" Brown on tullut tunnetuksi ympäri maailman värikkäiden suhdekuvioidensa tähden.

Sarjassa saatiin seurata muun muassa Brownin varsin töyssyisää suhdetta Elizabeth "Liz" Browniin. Pariskunta alkoi tapailla toisiaan vuoden 2021 alussa ja laittoi lusikat jakoon tulevien vuosien aikana jopa 15 kertaa. Lopullinen ero tapahtui loppukesästä 2023, kun Brown perui yllättäen pariskunnan häät.

Sittemmin Brown tapaili lyhyesti Porscha Raemondia, jota kosi 24 tunnin kuluttua parin ensikohtaamisesta ravintolaillallisella tarjoilijalta saadulla paperiliittimellä, josta askarteli sormuksen. Brownin mukaan pikakihlausta seuranneet reaktiot ja mylläkkä säikäyttivät kuitenkin tuoreen morsion matkoihinsa.

Jälleen eron jälkeen Brown oli valitellut sinkkuuttaan ystävilleen, jotka olivat todenneet, että tämän tulisi tapailla vähintään 40-vuotiaita naisia. Brown täytti itse huhtikuussa pyöreät 60 vuotta ja hänellä on ollut tapana seurustella itseään merkittävästi nuorempien naisten kanssa.

Eräs Brownin ystävistä tarjoutui järjestämään tälle sokkotreffit Christine-nimisen naisen kanssa, ja Brown myöntyi lopulta ajatukseen. Brown kertoo tapaamisesta 90 päivää morsiamena: Häiden jälkeen -sisarsarjan jaksossa.

– Hän on ehdottomasti paljon vanhempi kuin naiset, joita olen tapaillut viime aikoina, joten se vaatii jonkin verran totuttelua, luulen. Mutta hän on söpö ja koirani pitävät hänestä myös, Brown pohtii jaksossa In Touchin mukaan.

Alunperin Brown tuli tutuksi laajemmalle yleisölle Big Edinä vuonna 2020, kun 90 päivää morsiamena -ohjelmassa seurattiin hänen rakastumistaan tuolloin 23-vuotiaaseen filippiiniläiseen Roseen. Ohjelmassa Brown matkusti naisen luokse FIlippiineille, mutta rakkaustarina oli kaikkea muuta, kuin satumainen.

Brown muun muassa vaati Rosea ajamaan säärikarvansa sekä valitti naisen hygieniasta ja päätti näin ollen ostaa suuvettä ja hammasharjan mielitylleen. Pariskunta ennätti kihloihinkin, mutta rakkaustarinalla oli lopulta karvas loppu, eikä häitä koskaan tanssittu.