Dolly Parton julkaisi videon faneilleen somessa.

Kantritähti Dolly Partonin,79, terveydentilasta heräsi taannoin huoli, kun hänen siskonsa Freida Parton julkaisi somessaan huolestuttavan tekstin, jossa kehotti Partonin faneja rukoilemaan tähden puolesta.

Dolly Partonin tiimi kiirehti oikaiseman huolen ja kertoi, että Parton kärsii munuaiskivistä, joiden poisto vaatii operaatiota.

Myöhemmin myös Partonin sisko pyysi anteeksi, että oli kirjoituksellaan säikäyttänyt monia laulajan faneja.

Dolly Parton julkaisi Instagramiin videon, jossa kertoo itse terveydestään ja syistä miksi Las Vegasiin suunnitellut konsertit lykättiin. Parton aloittaa videotervehdyksensä kertomalla, että tietää monen luulevan hänen olevan sairaampi kuin onkaan.

– Teen kovasti töitä ja haluan rauhoittaa mielenne. Liikkeellä on paljon huhuja ja ajattelin, että jos kuulette sen minulta, niin tiedätte että olen kunnossa. En ole valmis kuolemaan, enkä usko, että jumala on vielä valmis kanssani. En ole saanut työtäni päätökseen, Parton rauhoittelee.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Parton kertoo, ettei ole huolehtinut itsestään aviomiehensä Carl Thomas Deanin kuoleman jälkeen. Dean kuoli aiemmin tänä vuonna.

Parton tunnustaa, että hänen olisi pitänyt pitää huolta myös itsestään.

Partonin edustaja Olly Rowland kertoi jo aiemmin, että kyse on vain toimenpiteestä, jonka vuoksi muutamia konsertteja on jouduttu perumaan.

– Näyttää siltä, että hänen sisarensa julkaisi viestin, joka sai melkoiset mittasuhteet.