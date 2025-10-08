Kantrin supertähti Dolly partonin terveydentilasta nousi huoli.

Kantritähti Dolly Partonin,79, terveydentilasta nousi huoli, kun laulajan sisko Freida Parton postasi sosiaaliseen mediaan julkaisun, jossa pyysi laulajan faneja rukoilemaan Partonin terveyden puolesta.

– Hän on vahva, hän on rakastettu. Kaikkien hänen puolestaan rukoilevien ihmisten tuella tiedän sydämessäni, että hän tulee kuntoon. Jumalan siunausta siskoni Dolly. Me kaikki rakastamme sinua, laulajan sisko kirjoitti.

Julkaisu sai aikaan valtavan reaktion laulajan faneissa.

Dolly Partonin tiimi kiirehti kiistämään väitteet siitä, että hänen terveytensä olisi vakavasti heikentynyt.

Huhut tähden terveydentilasta saivat tuulta alleen, kun hänen Las Vegasiin sovittuja konsertteja lykättiin äkillisesti.

Ikonisen artistin manageri Olly Rowland vahvisti, että Partonin sisko saattoi vahingossa antaa vaikutelman, että Dolly on sairaampi kuin onkaan.

– Kyse on vain munuaiskivistä ja toimenpiteestä, jota hän tarvitsee niiden poistamiseksi, manageri totesi.

Pian Partonin sisko jakoi uuden postauksen, jossa tarkensi, että Dolly ei ole hengenvaarassa. Hän selvensi, että Dolly on ollut hiukan huonovointinen.

– En tarkoittanut pelotella tai saada asiaa kuulostamaan niin vakavalta, kun pyysin rukoilemaan Dollyn puolesta.

Dolly Parton itse kertoi hiljattain Instagramissaan, että joutuu lykkäämään Las Vegasin keikkoja terveysongelmien vuoksi. Samalla hän vitsaili, että kyseessä ei ole hänelle tavanomainen käynti plastiikkakirurgin luona.

