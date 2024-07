75-vuotias Nato viettää juhlavuottaan tänään alkavassa Washingtonin huippukokouksessa

Washingtoniin vuotuiseen kesäkokoukseen saapuneilla sotilasliitto Naton edustajilla on muitakin syitä hikoiluun kuin kuumuus, ja näihin huolenaiheisiin on vaikeampi löytää helpotusta. 75 vuotta kestäneen Naton pitäisi olla juhlatuulella, mutta sen sijaan sotilasliiton ylle on kerääntynyt uhkaavan synkkiä pilviä.