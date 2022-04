65-vuotiskakku maistuu! Näin tiettävästi maailman vanhin gorilla Falou vietti juhlapäiväänsä

View this post on Instagram

Syntymäpäiväateria on erikoisherkku

– Aivan kuten ihmiset, gorillatkaan eivät saa syödä liikaa makeita herkkuja. Hedelmät sisältävät paljon fruktoosia, ja siksi gorillan ruokalistalla on arkena lähes yksinomaan kasviksia, eläintarhasta selvitetään.

”Fatou on erittäin reipas vanha rouva”

Fatou on eläintarhan henkilökunnan mukaan edelleen hyvässä kunnossa.

– Poikkeuksellisen vanhaan ikään nähden Fatou on erittäin reipas vanha rouva, jolla on terve ruokahalu. Olemme onnellisia joka päivä siitä, että hän on kanssamme, ja toivomme, että voimme viettää vielä monta syntymäpäivää hänen kanssaan.