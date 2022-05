6-vuotiaan maratonjuoksu toi lastensuojelun vierailun – "Tälle täytyy tulla stoppi"

– Tavallisesti he jakavat Pringleseitä 32 kilometrin kohdalla. Hänen piti kamppailla fyysisesti ja halusi pitää taukoja kolmen minuutin välein. Kun lopulta saavuimme perille seitsemän tunnin kuluttua, löysimme hylätyn pöydän ja tyhjiä laatikoita. Hän itki ja liikuimme hitaasti, joten sanoin, että ostan kaksi laatikkoa, jos hän jatkaa juoksemista, isä kirjoitti Instagramissa.

Tapahtuma keräsi huomioita sosiaalisessa mediassa ja vanhemmat saivat kovaa kritiikkiä. Myös 10000 metrin juoksun MM-hopeamitalisti Kara Goucher arvosteli vanhempien toimintaa. Lastensuojelu on nyt vieraillut perheen luona ja keskustellut lapsien kanssa.

– Tälle täytyy tulla stoppi. Lapsemme ovat saaneet henkisiä romahduksia, mutta ei juoksusta, vaan väkijoukosta, joka on aseistautunut juoksemisen tunnetuimmilla ja ylistetyimmillä yksilöillä. Heidän mielestään on häpeällistä antaa lasten juosta, mutta he eivät kerro mitään faktoja, vanhemmat kirjoittivat Instagramissa.