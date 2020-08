546 neliötä, uima-allas ja oma laituri – MTV vieraili lähes 4 miljoonan euron luksuslukaalissa arvoalueella Helsingissä

Aurinkoinen kesäpäivä on käynnissä Helsingin Kulosaaressa. Naapureiden tennispelin äänet ja lintujen laulu valtaavat äänimaailman.

Paul Nyberg, 54, rakennutti vuonna 2012 hulppean talon perheelleen Kulosaareen alueelle, joka tunnetaan näyttävistä taloista. Alueella on muun muassa usean maan suurlähetystöt.

Nybergin perhe on nyt päättänyt luopua talostaan. Syynä ei kuitenkaan ole raha, vaan perheen yhteisen taipaleen päätös.

– Meidän kaikki kolme poikaa ovat täysi-ikäisiä, ja he ovat muuttaneet pois kotoa. Päätimme samalla tehdä elämänmuutoksen ja muuttaa pois talosta, kertoo Nyberg.

"90-luku on loistavaa aikaa"

– Koko 90-luku oli loistavaa aikaa. Me ostimme tuolloin aika paljon kohteita, joita kunnostimme ja vuokrasimme. Aina tilaisuuden tullen myös myimme kohteitamme, kertoo Nyberg.

Talon rakentaminen oli pitkä tie

– Huvila on suojeltu kohde, mistä syystä sitä ei saa purkaa. Museovirasto oli siinä määräämässä, mitä sille sai tehdä. Se piti isommat rakennusliikkeet loitolla kohteesta. Huvila oli liian kallis kohde useille yksityisille henkilöille, jotka haluaisivat ostaa tontin omakotitaloa varten, sanoo Nyberg.

Nyberg entisöi huvilan ja rakennutti tontille yhteensä kolme omakotitaloa, joista yksi on Villa Nyberg. Kaksi muuta taloa ovat kooltaan pienempiä.

Nyberg haluaa muistuttaa, että sijoittamisessa on aina ollut yksi kriteeri ylitse muiden.

– Sijainti, sijainti sijainti. Me mielsimme tämän olevan kaikista tärkein sijainti.

"Tuntuu helkutin hyvältä!"

– Se on periaatteessa kuin asuisi missä tahansa. Paljon se riippuu siitä, miten onnellinen perhe on ja miten kotiväki kokee sen. Meille oli nautinto asua siellä, tiivistää Nyberg.

Nybergille talon rakentamisessa hienointa on ollut onnistuminen.

– Se tuntuu helkutin hyvältä! Se on aina kun laittaa itsensä likoon ja teet jotain, missä on riskiä. Siinä onnistuminen on tosi hyvä fiilis, iloitsee Nyberg.