500 kilometrin hiekkamyrsky peitti useita kaupunkeja usvaan – kansallinen terveysvaroitus!

Maan kaakkoisosassa sijaitsevan New South Walesin osavaltion yli pyyhkivän hiekkamyrskyn koko on sama kuin välimatka Lontoosta Pariisiin. Viranomaiset ovat antaneet Sydneyn kaupunkiin kansallisen terveysvaroituksen heikentyneen ilmanlaadun takia. Etenkin lapset, vanhukset ja hengitysvaivoista kärsivät henkilöt ovat vaarassa.

Myrsky on seurausta pitkään jatkuneesta kuivuudesta. Tämänhetkinen kuivuus on Australian historian pahimpia. Se on johtanut niin vesipulaan kuin huonoihin viljasatoihinkin.