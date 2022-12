Supernanny Suomi -ohjelman kolmannessa jaksossa kolmen naisen taloudessa rytmistä vastaa 5-vuotias Sandra-tytär. Äiti ja mummi pyörittävät yhteisen kodin lisäksi lounaskahvilaa, mutta toimitusjohtajan roolin on ottanut perheen pienin. Kolmen sukupolven perheidylliä heiluttaa lisäksi äidin aikuisiän ADHD.

– Me ennakoidaan kaikkea, mutta jos me ei ennakoida, niin mikään ei onnistu. Me ollaan pomoja ja Sandran pitäisi totella meitä, mutta ei se ihan niin mene. Kyllä Sandra pyörittää meitä, äiti sanoo.