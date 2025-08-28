48-vuotias Alicia Silverstone paljastaa nuorekkuutensa salaisuuden – tekee paluuta Hollywoodiin

Alicia Silverstone tekee paluuta parrasvaloihin.

90-luvun ykkösnäyttelijöihin kuulunut Alicia Silverstone vieraili suositussa yhdysvaltalaisessa radio-ohjelmassa kertomassa paluustaan Hollywoodin parrasvaloihin. Siverstone tähdittää uutta Irish Blood -sarjaa.

Haastattelun yhteydessä Silverstone tunnustaa, ettei ole käyttänyt ikinä plastiikkakirurgiaa, taikka täyteaineita kasvoihinsa.

48-vuotias näyttelijä kertoo, että kasvisruokavalio on parantanut hänen yleistä terveyttään ja auttanut säilyttämään kiinteän ja rypyttömän ihon.

Näyttelijä toteaa, että ruokavalion avulla hän on voinut lopettaa muun muassa astmapiipun, sekä allergialääkkeiden käytön.

– Lapsena käytin paljon lääkkeitä. On hienoa olla vapaa siitä ja se johtuu vain ruokavaliostani, hän toteaa ohjelman juontajalle.

Silverstone kuvattuna Venetsian filmifestivaaleilla 27. elokuuta.STELLA Pictures / ddp

Menestyksekkään hyvinvointibrändin rakentanut Silverstone on ollut vegaani jo 90-luvulta saakka. Hiljattain hän kertoi, ettei ole katunut vegaaniksi ryhtymistä.

– Pystyn ajattelemaan selkeämmin, tuntemaan enemmän ja olemaan enemmän läsnä.

Hänen mukaansa vegaanisuus todella toimii ja hän puhuu avoimesti ikääntymisestä alalla, joka halveksii pienempiäkin juonteita.

– Ikääntyessäni olen tietoinen, että en näytä samalta kuin muut, mutta en menetä yöuniani sen takia. En pidä sitä niin tärkeänä.

Lähde: Hello!