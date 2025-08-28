48-vuotias Alicia Silverstone paljastaa nuorekkuutensa salaisuuden – tekee paluuta Hollywoodiin

Alicia Silverstone tekee paluuta parrasvaloihin.
90-luvun ykkösnäyttelijöihin kuulunut Alicia Silverstone vieraili suositussa yhdysvaltalaisessa radio-ohjelmassa kertomassa paluustaan Hollywoodin parrasvaloihin. Siverstone tähdittää uutta Irish Blood -sarjaa.
Haastattelun yhteydessä Silverstone tunnustaa, ettei ole käyttänyt ikinä plastiikkakirurgiaa, taikka täyteaineita kasvoihinsa.
48-vuotias näyttelijä kertoo, että kasvisruokavalio on parantanut hänen yleistä terveyttään ja auttanut säilyttämään kiinteän ja rypyttömän ihon.
Lue myös: 92-vuotias Joan Collins yllättää uikkarikuvalla – pohtii seuraavaa siirtoaan
Näyttelijä toteaa, että ruokavalion avulla hän on voinut lopettaa muun muassa astmapiipun, sekä allergialääkkeiden käytön.
– Lapsena käytin paljon lääkkeitä. On hienoa olla vapaa siitä ja se johtuu vain ruokavaliostani, hän toteaa ohjelman juontajalle.
Silverstone kuvattuna Venetsian filmifestivaaleilla 27. elokuuta.STELLA Pictures / ddp
Menestyksekkään hyvinvointibrändin rakentanut Silverstone on ollut vegaani jo 90-luvulta saakka. Hiljattain hän kertoi, ettei ole katunut vegaaniksi ryhtymistä.
– Pystyn ajattelemaan selkeämmin, tuntemaan enemmän ja olemaan enemmän läsnä.
Hänen mukaansa vegaanisuus todella toimii ja hän puhuu avoimesti ikääntymisestä alalla, joka halveksii pienempiäkin juonteita.
– Ikääntyessäni olen tietoinen, että en näytä samalta kuin muut, mutta en menetä yöuniani sen takia. En pidä sitä niin tärkeänä.
Lähde: Hello!