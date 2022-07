Herttuatar Camilla täytti 75 vuotta – poseeraa synttärikuvassa harvoin nähdyn perheenjäsenen kanssa

Cornwallin herttuatar Camilla täytti 75 vuotta sunnuntaina 17. heinäkuuta. Prinssi Charlesin ja herttuatar Camillan virallisella Instagram-tilillä julkaistiin syntymäpäiväkuva, jossa Camilla poseeraa hymyilevänä teekupin äärellä. Kotinsa puutarhassa otetussa kuvassa hyväntuulinen herttuatar on pukeutunut tyylikkääseen kesämekkoon, joka on koristeltu kukkakuvioin. Kuvan on ottanut kuninkaallinen valokuvaaja Chris Jackson.