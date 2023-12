4-vuotiaan murha Joensuussa: Lapsi kuoli pidempään jatkuneen kaltoinkohtelun päätteeksi, esitutkinta valmis

Lapsi on kuollut vammoihinsa. Poliisi ei aio tiedotteen mukaan kertoa, miten vammat aiheutuivat.

Esitutkinnassa on kuitenkin tullut ilmi, että lasta on kohdeltu kaltoin jo ennen henkirikosta.

Äitiä ja isäpuolta epäillään myös huumeiden välittämisestä

Henkirikosasia on siirtynyt syyteharkintaan. Rikosnimikkeinä on murha ja huumausainerikos. Syytteen nostamisen määräpäivä on 29.12.2023.