Suomi jakaa tänään 300 000 euron arvoisen tasa-arvopalkinnon

Palkinto myönnetään toimijalle, joka on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Palkintosumma on 300 000 euroa, ja palkinnon jakaa pääministeri Petteri Orpo.



Suomi jakaa kansainvälisen tasa-arvopalkinnon joka toinen vuosi, ja se jaetaan nyt neljättä kertaa.



Toissa vuonna palkinto myönnettiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan keskittyvälle We Will Stop Femicide Platform -organisaatiolle.