30 vuotta sitten Neuvostoliitto jäi historiaan – Maailmanselittäjät: Nyky-Venäjä jatkaa sensuuria ja tukahduttamista

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan toteaa Uutisaamun Maailmanselittäjissä, että ehkä suurin muutos Neuvostoliiton ja Venäjän välillä on siirtymä suunnitelmataloudesta valtiojohtoiseen kapitalistiseen markkinajärjestelmään.

– Iso osa maaseudusta on edelleen hyvin köyhää, se ei ole muuttunut mihinkään, Kuistiala pohtii.

Valtio koventaa jälleen otettaan

Kokemus epäoikeudenmukaisuudesta ja kokemus turvattomuudesta on johtanut nostalgiaan ja Neuvostoliitossa koettujen hyvien puolien muisteluun. Samalla Venäjä on kehityksessä kääntynyt vapauksien tukahduttamisen osalta takaisin kohti neuvostoliittolaista järjestelmää. Edelleenkään maata ei voi pitää demokratiana, sillä kansalaiset eivät voi vapaissa vaaleissa valita hallitsijoitaan. Myös sensuuri on koventunut.