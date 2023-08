30-vuotisjuhlavuottaan viettävän Egotripin keikoilla on sattunut ja tapahtunut – kitaristi Knipi muistelee aivotärähdystään: "Kuin elokuvasta"

– Aika on mennyt nopeasti. Vuoden vierii, mutta me pysymme ikuisesti nuorina, Mikki naureskelee MTV Uutisille.

– Onhan se jännä, kun miettii, että se on niin valtava osa elämää. Parikymppisinä on aloiteltu ja 30 vuotta olen tehnyt näiden kanssa hommia, niin onhan se kunnioitettavaa, Knipi jatkaa.

Viimeisimpiä esiintymisiä, joita kokoonpanolla on ollut, ovat olleet isojen orkestereiden kanssa. 30-vuotisen taipaleen kunniaksi jäsenille tuli juhlakonserteista kuitenkin erilainen ajatus.

– Back to basics. Palataan niihin alkuperäisiin vedoksiin, joista myös yleisö tykkää, Mikki komppaa.

Rutiinin myötä sattumukset eivät enää haittaa

Voisi ajatella, että 30 vuoden jälkeen ei enää jaksaisi innostua samoista kappaleista toisensa perään, mutta Egotripin kohdalla tilanne on toinen.

– Olemme pitkän ajan jälkeen treenanneet biisejä yhdessä alkuperäisversioina, ja on ollut mielenkiintoista, miten valtavan hauskaa se on kaikille ollut. On ollut todella innostavaa, mikä kertoo kyllä siitä, että musiikki koskettaa meitä tekijöinä edelleen. Saadaan siihen edelleen intoa. Eikä ole sellaista oloa, että voi hitto, tätäkin biisiä pitää veivata, Mikki kertoo.